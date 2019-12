Pacey di Dawson’s Creek si è sposato, Joshua Jackson a nozze con Jodie Turner – Smith (Di venerdì 20 dicembre 2019) Primo matrimonio per l'attore di Dawson's Creek e Fringe, che in passato è stato legato a Katie Holmes e a Diane Kruger. La fortunata neosposa è la modella e attrice Jodie Turner – Smith, britannica. Nessun annuncio ufficiale da parte della coppia, che - si mormora - sarebbe già in dolce attesa.

