Milano | indagate due maestre e una bidella per il bimbo morto cadendo dalle scale a scuola

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Per la morte del piccolo Leonardo avvenuta lo scorso 22 ottobre dopo che, il 18 ottobre 2019, è caduto nella tromba delledella sua, la Giovanni Battista Pirelli di, sono oraduee unacon l'accusa di omicidio colposo per omessa vigilanza.Gli inquirenti hanno ricostruito la dinamica dell'incidente che ha portato alla caduta di Leonardo e che si è poi rivelata fatale. Il bambino, mentre tornava in classe dopo essere stato in bagno, ha sentito delle voci nella tromba delle, ha visto che c'era una sedia da ufficio, con le rotelle, incustodita, l'ha presa e l'ha usata per guardare meglio di sotto, ma si è sporto troppo, ha perso l'equilibrio ed è caduto.È stato dimostrato che senza quella sedia Leonardo non sarebbe potuto cadere, non avrebbe potuto raggiungere da solo il parapetto, alto un metro e 2 centimetri. Per il resto l'istituto ...

