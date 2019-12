Matteo Salvini verso il processo | Conte e Di Maio hanno perduto l' onore

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Se il caso della nave Gregoretti porterà a un, “idealmente in quel tribunale ci saranno con me milioni di italiani”. Lo afferma, in un’intervista al Corriere della Sera, il leader della Lega, che rivolge il suo sdegno nei confronti degli ex alleati nel Governo gialloverde. “In questi mesi sto conoscendo la doppia faccia die Di. Mi dispiace quando ci sono persone che perdono l’. È chiaro che per non litigare con il Pd loro si rimangiano tutto quello che avevano detto e fatto”.Il 20 gennaio si voterà l’autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno, accusato di sequestro di persona sulla nave Gregoretti della Guardia Costiera. I pronostici della vigilia, dopo l’annuncio del sì dei 5 stelle, dicono che ilsi ...

