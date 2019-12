Maria De Filippi | “I social network mi spaventavano | bisognerebbe insegnare ai ragazzi a

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Fanpage.it ha raggiuntoDein occasione della finale di Tu si que vales 2019. La nota conduttrice tv ha argomentato intorno al concetto di talento, spiegando quale sia il segreto per permettergli di durare nel tempo. I suoi talenti di Amici, per esempio, ne avrebbero da vendere, se non fosse ciclicamente minato dalla presenza deie dall'ascendente negativo che le critiche più feroci hanno su di loro: "Quello che mi dispiace e parlo, ad esempio, deidi Amici, che daisono condizionati in un modo imbarazzante. Nessuno gli insegna a leggerli, come facevano una volta i genitori con i figli davanti alla tv".

