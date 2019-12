In carrozza, la regina Elisabetta va in vacanza (con un treno di linea) (Di venerdì 20 dicembre 2019) Natale 2019, la regina arriva a SandringhamNatale 2019, la regina arriva a SandringhamNatale 2019, la regina arriva a SandringhamNatale 2019, la regina arriva a SandringhamNatale 2019, la regina arriva a SandringhamNatale 2019, la regina arriva a SandringhamNatale 2019, la regina arriva a SandringhamNatale 2019, la regina arriva a SandringhamNatale 2019, la regina arriva a Sandringham«Mi scusi, mi siedo qui, dovrebbe essere il mio posto». È bello immaginarla così la regina Elisabetta, mentre fa lo slalom tra i pendolari per raggiungere la sua poltrona. Anche quest’anno, infatti, la sovrana è partita con un treno di linea per le raggiungere Sandringham House, oltre 150 chilometri a nord di Londra. «Ha preso il First Capital Connect delle 10.45 da King’s Cross», scrive Metro UK, «ticket da 37 sterline». Quasi due ore di viaggio, poi, per arrivare alla stazione di Kings Lynn, nel Norfolk, ...

