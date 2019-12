Dove vedere Spezia-Cremonese in diretta tv e streaming

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 20 dicembre 2019)intv e, match valido per la 17a giornata della Serie B 2019/2020, si disputerà venerdì 20 dicembre alle ore 21 allo stadio Alberto Picco.: tre punti per allontanarsi dalla zona rossa della classificascenderanno in campo nell’anticipo del venerdì sera, entrambe alla ricerca di punti per risalire in classifica. Dopo un brutto avvio di stagione, i padroni di casa hanno raccolto 8 punti nelle ultime cinque giornate che hanno consentito di lasciare la zona play out anche se dista di un solo punto. I bianconeri tornano a giocare in casa dopo aver pareggiato 0-0 contro il Venezia nell’ultimo turno. Percorso simile per gli ospiti: anche loro hanno raccolto 8 punti nelle ultime cinque gare in campionato e si presentano allo stadio Picco dopo il successo interno contro il ...

