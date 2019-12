Dove investire nel 2020: puntare sulle azioni con una «rotazione intelligente» (Di venerdì 20 dicembre 2019) Gli esperti sono moderatamente positivi sull’azionario per il 2020 dopo il rally dell’anno che sta per chiudersi. Ma con molti distinguo e con numerosi fattori di rischio da tenere in considerazione, dalle elezioni Usa al rallentamento del ciclo economico. Le opportunità da cercare tra i titoli «value», trascurati da 10 anni, e i ciclici

Leggi la notizia su ilsole24ore

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Dove investire