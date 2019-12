Delitto di Perugia, a Natale esce Rudy Guede: 10 giorni di licenza (Di venerdì 20 dicembre 2019) Rudy Guede, unico condannato per il Delitto di Perugia, a Natale sarà in licenza per diversi giorni e sarà accolto dalla sua maestra elementare. Amanda Knox torna in Italia da quando è stata assolta dalla condanna di omicidio Il 2 gennaio è la data di scadenza: quasi 10 giorni di licenza per l’unico condannato per … L'articolo Delitto di Perugia, a Natale esce Rudy Guede: 10 giorni di licenza proviene da www.meteoweek.com.

