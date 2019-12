«Danza con me» | Bolle in tv Streaming | ospiti | scaletta

Leggi la notizia su gqitalia

(Di venerdì 20 dicembre 2019) È un anno che comincia sotto l'insegna della grande arte pensata per gli spettatori, il 2020, grazie a Roberto: la terza edizione di**con me **è prevista per la prima serata di mercoledì 1 gennaio. Prodotto da Rai1 in collaborazione con Ballandi e Artesrl, torna per inaugurare l'anno nuovo in bellezzacon me, format ideato dall'Étoile che nel corso degli anni precedenti che ha saputo raggiungere e conquistare un pubblico non avezzo allae riscuotendo un successo tale da vincere, nel 2018, il prestigioso premio internazionale del Rose D’Or come miglior programma di entertainment a livello europeo. «con me», cast eA parte il protagonista assoluto dello show Roberto, che anche questa volta è il direttore artistico e l'ideatore del format, a tirare le fila del programma ci ...

