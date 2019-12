Come impedire di essere aggiunti a gruppi WhatsApp

Leggi la notizia su chimerarevo

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Sei stanco diinserito in innumerevoli? Non vuoi piùinserito, senza il tuo consenso, inspam? Nessun problema, siamo qui per aiutarti e per spiegartibloccare l’aggiunta automatica ai leggi di più...

NicolaPorro : Cosa c’è di più populista di un movimento come le #Sardine, nato in piazza senza idee né proposte ma solo per prote… - VittorioCurro : RT @Gabriel12349955: Salvini voleva impedire lo sbarco non di persone provviste di documenti e di profughi fuggiti da guerre ma di clandest… - chiarachiara75 : RT @GustavoMichele6: Sì tratterebbe insomma di regolarizzare i flussi delle persone cui si può offrire un lavoro vero e d'impedire l'arrivo… -