Arisa, la verità sui capelli: “Li taglio a zero perché…” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Arisa è nota – oltre che per essere una delle voci più angelica del panorama musicale italiano – anche per la rapidità con la quale cambia i suoi look. Da ragazzina “nerd” con occhialoni e capelli a caschetto, a femme fatale con capelli lunghi e sguardo sensuale. Oggi ha fatto ancora parlare di sé per via del suo nuovo, eccentrico cambiamento. Un look davvero esagerato Pochi giorni fa Arisa ha fatto molto parlare di sé per via di un nuovo cambio look davvero molto strong. Ora infatti i suoi bellissimi capelli mori sono stati rasati a zero, creando un effetto calvo. In seguito a questo (ennesimo) cambiamento di immagine, il web è insorto. Non molti apprezzano questo nuovo look e alcune voci hanno fatto pensare al peggio. La dolce cantante de “La Notte“, che ultimamente è stata al centro di una polemica con Mara Maionchi appunto per questa ...

