“6700€ a testa”. Regalo di Natale pazzesco per i dipendenti di questa azienda (Di venerdì 20 dicembre 2019) questa è una bella storia di Natale. Siamo a Gela (Caltanissetta) ed è qui che i dipendenti della Meic Services Spa, una azienda che si occupa di forniture di gas metano, impiantistica industriale, montaggi e costruzione di tubazioni, hanno ricevuto un Regalo meraviglioso e inaspettato. L’azienda infatti ha deciso di premiare quanti lavorano per loro, ovvero trenta persone, con un premio di produttività di 200 mila euro. Un premio di fine anno, che i dipendenti della azienda di Gela riceveranno per la seconda volta consecutiva. La gratifica media per ciascun lavoratore è di 6.700 euro, riparametrati secondo taluni criteri di valutazione e il livello di inquadramento, “frutto di un anno di lavoro impegnativo ma florido”, fanno sapere dalla Meic, trasformatasi da Srl a Spa nel 2019. È un po’ come se in questa azienda si incassassero 18-19 mensilità. I dipendenti ovviamente non possono ...

