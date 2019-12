Uomini e Donne | Armando e Veronica lasciano insieme il programma

Leggi la notizia su trendit

(Di giovedì 19 dicembre 2019)continua a offrici colpi di scena. Se ieri i protagonisti sono stati Gemma e Juan, oggi i riflettori sono stati puntati sul confronto trae Roberta. Interpellata da Maria, comincia a parlare Roberta, che lamenta una certa assenza da parte diin settimana: È stato un po’ assente in settimana, aveva bisogno di pensare e vedere. … Sabato scorso, più di una settimana fa l’ultimo appuntamento, siamo stati molto bene la chimica c’è.conferma la forte chimica con Roberta, ma aggiunge che, secondo lui, la donna non prova fiducia nei suoi confronti. Interviene a questo punto, che non vuole chesi rapporti ad altre: O continuiamo e ci conosciamo noi due o mi tiro indietro perché non è più fattibile. La discussione si anima con il racconto di quanto avvenuto nei giorni precedenti, in cui ...

matteosalvinimi : #Salvini: Ho avuto l'onore di lavorare con una delle parti migliori dell'Italia: le Donne e gli Uomini in divisa. ??… - ElisaDospina : Da dieci anni le mie immagini sono su siti di incontro e chat a sfondo erotico. Io non chatto mai con nessuno, non… - lauraboldrini : Ce l’abbiamo fatta, finalmente le atlete diventano professioniste! Un altro passo è compiuto. Adesso avanti con l… -