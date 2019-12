Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 19 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno migranti il leader del MoVimento 5 Stelle Di Maio stuzzica Salvini sulla richiesta di autorizzazione a procedere per l’accusa di sequestro di persona avanzata dal tribunale dei ministri per il caso della nave Gregoretti Laurito Ma ognuno si deve prendere le sue responsabilità mi sembra sia ben chiaro che la questione Grigoletti non è come la questione Diciotti quest’ultima fu una decisione del governo la Grigoletti fu propaganda l’ex ministro Salvini replica sono scettico che ci possa essere qualcuno che viene processato per il tuo lavoro Non vedo l’ora se mi vorranno processare chissenefrega è il ministro dell’economia Roberto Gualtieri in audizione sulla manovra dice Riduce la pressione fiscale rispetto agli andamenti tendenziali ma anche rispetto al risultato dello scorso ...

RaiPlay : ? BREAKING NEWS ? Le ultime notizie del @Tg1Raiofficial però hanno qualcosa di familiare ?? #VivaRaiPlay #Fiorello… - SkyTG24 : Migliaia le #Sardine alla manifestazione con lo slogan #RomaNonsiLega. Tra loro, questa ragazza che ha imitato il d… - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 19-12-2019 ore 20:10: romadailynews radiogiornale Buonasera dalla… -