Torna He-Man | Netflix annuncia una nuova serie animata insieme a Mattel

(Di giovedì 19 dicembre 2019) He-Man and the Masters of the Universepreparano il nuovo cartone animato Pronti a gridare di nuovo “per il potere di Greyskull”?Television hannoto lo sviluppo dellaHe-Man and the Masters of the Universe che sarà realizzata in CG e si affiancherà alla giàta Masters of the Universe: Revelation che però è un anime in 2D creato da Kevin Smith. Il popolare eroe degli anni ’80, simbolo dell’era Reaganiana, dell’uomo forte, eroe capace di salvare il mondo,così in una doppia versione. Secondo la trama ufficiale He-Man and the Masters of the Universe, “un giovane principe perduto sul pianeta di Eternia scopre il potere di Grayskull e si trasforma in He-Man, Dominatore dell’Universo! La classica battaglia tra He-Man e il malvaglio Skeletor arriva a nuovi livelli, mentre sia ...

