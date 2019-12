Smoking al femminile, un abito dello stile (Di giovedì 19 dicembre 2019) Pop Art agosto 1966, Avenue Monceau 5, la sfilata di Yves Saint Laurent è di giudizio tiepido, ma tra gli abiti e le ispirazioni made in Usa di Roy Lichtenstein, Andy Warhol e quelle della fascinosa Niki de Saint-Phalle appare un capo che segna la moda del XX secolo, lo Smoking al femminile, l’abito da sera per eccellenza dell’uomo, fatto per la donna.Quelli erano gli anni di Carnaby street, la Swinging London, targata minigonna e provocazioni all’inglese, by Mary Quant, quando Monsieur Yves decide invece di regalare alle donne il potere del tuxedo.“Lo Smoking è un abito dello stile, non un vestito alla moda”. Perché “le mode passano e lo stile resta”.Smoking al femminile, i pantaloni il simbolo di eleganza di femmina compiuta, di gioco di ruoli che finalmente, almeno nel magico modo del fashion, si riscoprono uguali.Tutte ...

huffingtonpost

