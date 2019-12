Si può morire per un albero di Natale? I consigli dei Vigili del Fuoco

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Ilo è dei più scontati. Ma talmente stupido che forse sono in pochi a seguirlo. E forse è meglio ricordarle certe cose. «Prima di uscire di casa ricordatevi di spegnere le luci dell’di. Usate la stessa precauzione di notte: non lasciate lucine accese». È la raccomandazione fatta daidelin un tweet in cui mettono in guardia sui pericoli d’incendio legati alle luci degli alberi diche in questo periodo decorano le case di molti italiani e lanciano l’hashtag #nonbruciareil. Avvertimenti che potrebbero sembrare scontati ma non lo sono dal momento che arrivano dopo l’ennesimo caso di cronaca: solo pochi giorni fa infatti, l’11 dicembre, in provincia di Pistoia, un uomo è morto, mentre la moglie e la figlia sono state ricoverate in seguito ad un incendio divampato nella loro casa proprio a causa di un cortocircuito delle luci dell’di ...

timperi_matteo : @Drittorovescio_ @VauroSenesi Chi nasce tondo non può morire quadrato...coglione era e coglione sarà...per l’eternità! - whentdwm : i conigli no perché sono carini e ci stanno simpatici ma il resto può tranquillamente morire in modo atroce per sod… - Gabri65359 : @isabellaisola3 @AntonioSocci1 Il crocifisso è un feticcio macabro equivalente della sedia elettrica. Il papa può e… -