Sanremo 2020 | Al Bano Carrisi super ospite con un atroce rimpianto | Cosa mi

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Io e Romina ospiti a? "Sì, però per meè sempre la gara, il fatto che vaiè bello, è un fatto strapositivo ma quando sai di andare in gara si svegliano dentro tutte quelle armi ed emozioni antiche. Così è bello, fai unstraordinariamente interessante ma mi manca la gar

Benji_Mascolo : Stasera SHARI si esibirà in diretta su Rai 1 alle 21:25 ?? per partecipare alla finale di Sanremo Giovani 2020! Pot… - ThomasOfficial : Questa sera in diretta su Rai1 dalle ore 21.00 sarò in gara alla Finalissima di Sanremo Giovani 2020 e suonerò live… - team_world : Il 6 gennaio si conosceranno i nomi dei BIG in gara a #Sanremo2020: tu chi vorresti vedere IN GARA sul palco del Te… -