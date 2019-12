Router VoIP | i migliori da comprare

Leggi la notizia su chimerarevo

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Se avete sottoscritto un nuovo contratto telefonico con una linea Internet più veloce – VDSL o Fibra – vi sarà stata data la possibilità di utilizzare le chiamate(Voice Over IP), ma per farlo leggi di più...

LucaFusaro82 : @TIM4UFabio @PerleofmyUncle Inoltre volevo chiederti. Mi hanno prestato un router Alice Gate Voip Plus 2 Wi-Fi Busi… - notebookitalia : D-Link DVA-5593 è la scelta perfetta per chi opta per il 'modem libero', un modem router VoIP per ADSL e fibra FTTH… - SocialandTech : Da D-Link, DVA-5593: la soluzione innovativa adatta per il Modem Libero - -