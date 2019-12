Qualità audio non convincente su Huawei | direttive su come muoversi

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Uno dei temi più caldi del momento per chi dispone di uno smartphonesi riferisce senza ombra di dubbio alladell'garantita da un device. Per alcuni utenti, infatti, tali standard non sono soddisfacenti, al netto di alcuni aggiornamenti software che abbiamo trattato sulle nostre pagine in passato, con interventi diretti da parte degli sviluppatori in questo specifico comparto. Cerchiamo dunque di analizzare al meglio la situazione, secondo quanto raccolto di recente, grazie anche ad alcuni riscontri diretti diItalia. back ufficiale sui problemi riguardanti l'Una presa di posizione ufficiale sul tema è giunta di recente dal produttore, secondo cui è possibile fare alcuni test sulladel suono accedendo all'applicazione Hicare (pre-installata sul proprio dispositivo), selezionando diagnosi intelligente > manuale e poi altoparlante e ...

