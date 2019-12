LIVE Trento-Jihostroj Ceske Budejovice 9-5 in DIRETTA | l’Itas parte forte con Kovacevic

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019)CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-7 Terzo punto in attacco per Lisinac. 11-7 Sette anche per Mach, i due palleggiatori stanno sfruttando molto il gioco al centro. 11-6 Scambio lungo, che si conclude con una veloce di Lisinac, bene così. 10-6 Primo tempo granitico di Candellaro, i centrali cechi non stanno capendo niente a muro. 9-6 Pipe vincente di Michalek, non ci arriva Giannelli in difesa. 9-5 Ancora un servizio vincente per il serbo, wow! 8-5 Ace di, break importante per l’Itas. 7-5 Risponde con la stessa moneta Candellaro. 6-5 Si fa vedere al centro anche Todua. 6-4 Vettori di prepotenza da seconda linea. 5-4 Errore in ricostruzione di, che lascia una palla convinto che fosse fuori. 5-3 Sette di Lisinac, che altezza! 4-3 In rete il servizio dell’attaccante sloveno. 4-2 Pallonetto ...

