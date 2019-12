LIVE Biathlon | Sprint Le Grand Bornand 2019 in DIRETTA | trionfa Doll | J Boe e Fourcade

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019)LEBORNARDCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.28: Si chiude qui la nostra. Appuntamento a domani per lofemminile, con le azzurre Wierer e Vittozzi protagoniste 15.27: Buona prova degli azzurri con Windisch che chiude al settimo posto senza errori al poligono e Hofer è ottavo con un errore proprio in apertura 15.26: Torna al successo la Germania al maschile, dopo i disastri delle scorse settimane al femminile con. Secondo posto per Tarjei Boe che stavolta sopravanza il fratello Johannes, solo quarto, alle spalle anche del francese Fillon Maillet, terzo 15.25: Si stanno susseguendo gli ultimi arrivi senza particolari sussulti per la classifica. 15.22: Perde tanto nel finale il russo Porshnev e chiude al 24mo posto a 1’12” da15.20: Nessuna novità in vetta alla classifica, in attesa ...

