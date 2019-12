Il Campo Coni torna a splendere | Festa e De Luca inaugurano la struttura

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – La pioggia non ha fermato l’inaugurazione del “nuovo”di Avellino.rimodernata grazie ai fondi delle Universiadi di Napoli 2019. Taglio del nastro avvenuto questa mattina alla presenza del governatore della Campania, Vincenzo Dedotata di nuovi spogliatoi, ma soprattutto una pista in retopping secondo la circolare Fidal. L’intervento complessi ha avuto una spesa di circa 899mila euro. “E’ un punto di grande ripartenza per la città – ha spiegato il delegato delprovinciale Giuseppe Saviano – Questa era unain condizione a dir poco precarie, ma solo grazie all’intervento delle Universiadi ha riacquisito splendore. Sarò contento, infatti, solo quando lasarà popolata da atleti”. Soddisfatto il primo cittadino di Avellino, ...

