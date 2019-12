I paesi del mondo in cui l’inquinamento uccide di più (Di giovedì 19 dicembre 2019) (foto: Mahamudur Rahman/Getty Images) Mentre si continua a discutere di cambiamento climatico, l’inquinamento non smettere di mietere vittime. Nel 2017 aria, acqua, terra e luoghi di lavoro tossici hanno ucciso almeno 8,3 milioni di persone in tutto il mondo, ovvero l’equivalente del 15 per cento di tutti i decessi prematuri. Lo rivela il rapporto Pollution and Health Metrics che aggiorna i risultati di uno studio precedente, condotto dalla Lancet Commission sul 2015. Complessivamente, l’inquinamento uccide tre volte tanto Aids, tubercolosi e malaria messe insieme. Inoltre causa 15 volte più decessi che le guerre o le altre forme di violenza. È soprattutto quello atmosferico a uccidere in quanto può provocare malattie cardiovascolari e respiratorie, ictus e tumori. Il triste primato degli Stati Uniti Gli Stati Uniti sono tra i primi 10 paesi più mortali in merito ...

