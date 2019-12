“Ha lasciato 3 bimbi piccoli” Alessandra muore dopo un terribile incidente stradale

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Siamo nel comune di Gazzo Veronese. È qui che un tragicoè costato la vita a un giovane mamma di trenta anni nelle scorse ore lungo le strade veronesi.Bertolani è morta tragicamenteessere rimasta coinvolta in un drammatico schianto frontale: la tragedia si è consumata martedì pomeriggio, pocole 15.30, quando la Fiat 500L sulla quale viaggiava la giovane mamma si è scontrata frontalmente con una Opel Zafira guidata da un uomo di 64 anni, residente a Sanguinetto, che è rimasto ferito in maniera grave. Un impatto talmente violento che ha sbalzato entrambe le vetture nei fossati che costeggiano la strada. L’si è consumato nel tratto di strada che collega la località Crocetta con Albarelle di Maccacari. Per motivi ancora tutti da accertare, una delle due auto ha invaso l’altra corsia e lo scontro è stato inevitabile. A niente sono serviti ...

