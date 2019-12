Guida tv Venerdì 20 dicembre | i programmi di oggi

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di giovedì 19 dicembre 2019)tv20– I primi 9 canali Rai 1 ore 21:25 La porta dei sogni Rai 2 ore 21:20 Petrolio Rai 3 ore 21:20 Gli sdraiati Canale 5 ore 21:40 Natale da Chef 1a Tv Rete 4 ore 21:25 Quarto Grado Italia 1 ore 21:25 Indipendence Day La7 ore 21:15 Propaganda Live Tv8 ore 21:25 Masterchef Italia 8 1a Tv Free Nove ore 21:25 I migliori Fratelli di Crozza Serie Tv e Film in Tv13– I Consigli Le Serie Tv in Chiaro TopCrime ore 21:10 Major Crimes 4×21-22 Giallo ore 21 L’ispettore Barnaby Rai Premium ore 21:20 Ognuno è perfetto 1×02 Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium Sky Atlantic ore 21:15 Britannia 2×09-10 Finale di stagione 1a tv Fox ore 21:00 MacGyver 3×07 + War of the Worlds 1×07 FoxLife ore 21:00 Grey’s Anatomy 16×08 + The Resident 3×08 FoxCrime ore 21:05 Bull 3×11-12 PremiumCrime ore 21:15 ...

Irpino1959 : RT @centrodorso: Venerdì 13 dicembre, riunione dell'Assemblea e del CdA del Centro Dorso: riconfermati #LuigiFiorentino presidente e #Nunzi… - enysness : Se venerdì ci sarà veramente il palo Cattegaris in stile 180, già vi avverto che pretendo un pazzo nella sua 1100 c… - claudialanzoni : RT @InfoParkAT: Laboratorio con la guida parco Alessandra Ferrà: realizzeremo stampe botaniche corredate da informazioni sulle specie, cree… -