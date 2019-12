Cusago, donna travolta e trascinata per metri da un’auto: gamba fratturata, ricoverata in ospedale (Di giovedì 19 dicembre 2019) Una donna di 46 anni è stata investita da un'auto nella notte a Cusago, in provincia di Milano. Dopo l'impatto la vettura l'ha trascinata per diversi metri. La donna ha riportato la frattura di una gamba: soccorsa dal 118, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Rozzano. Sulla dinamica dell'episodio indagano i carabinieri.

