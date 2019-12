Colpo alla ‘ndrangheta | 334 arresti nella notte in tutta Italia Fermato anche l’ex

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Si chiama Rinascita-Scott la maxi operazione dei carabinieri che ha portato all’arresto di 334 persone, tra cui Giancarlo Pittelli, ex parlamentare di Forza. L’operazione, che ha fatto emergere legami tra esponenti della ‘ndrangheta con personaggi del mondo politico e dell’imprenditoria, ha disarticolato le organizzazioni mafiose operanti nel Vibonese, in Calabria, e facenti capocosca Mancuso. Sono 416 gli indagati, accusati a vario titolo di associazione mafiosa, omicidio, estorsione, usura, fittizia intestazione di beni, riciclaggio e altri reati aggravati dalle modalità mafiose. I carabinieri stannonotificando un provvedimento di sequestro beni per un valore di circa 15 milioni di euro. L’imponente operazione, frutto di indagini durate anni, oltreCalabria interessa varie regioni d’dove si è ramificata la ...

matteosalvinimi : #Salvini: Conte, invece di rompere le scatole a Salvini, faccia un colpo di telefono alla Raggi e le dica: 'Sveglia… - fattoquotidiano : Impeachment, oggi il voto alla Camera sulla messa in stato d’accusa. Trump: “Colpo di Stato illegale. Pregate per m… - titapack68 : RT @MarisaFerrari20: Ci stiamo perdendo tutti i pezzi (Fiat, Alitalia, Ilva) e chissà quant'altri ancora, un colpo mortale alle imprese, al… -