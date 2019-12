The Walking Dead | Saints & Sinners in un video gameplay pieno di morti viventi e

Leggi la notizia su eurogamer

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Theè un imminente titolo per la realtà virtuale, dedicato alla famosa e omonima serie di graphic novel. Dopo l'incredibile successo ottenuto grazie alle avventure punta e clicca di Telltale, ora la serie diventa un FPS per dispositivi VR, grazie all'operato di Skydance Interactive.Il titolo sarà disponibile Oculus Rift, Oculus Rift S, HTC Vive e Valve Index, a partire dal prossimo 23 gennaio 2020, con una versione per Oculus Quest e Playstation VR prevista più avanti nel corso dell'anno.Se volete ingannare l'attesa e siete interessati a vedere il titolo in azione, potete ammirare questodi cinque minuti, visibile qui di seguito, nel quale viene mostrata una delle tante missioni che vi si pareranno davanti:Leggi altro...

