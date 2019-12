Sondrio | quanto dà fastidio la morte di una bambina di colore

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) di Claudia Pepe È morta unadalle labbra rosa e dal cuore che sussultava ai gemiti del vento. È morta unadi cinque mesi, dalnon uguale al nostro. È morta a, in un ospedale che ha cercata di curarla con tutto l’amore e la professionalità che possedeva. La mamma, anche lei con labbra rosa e il passo veloce, ha vent’anni. Portando al Pronto Soccorso sua figlia sentiva che stava morendo, e le sue urla strazianti hanno dato. Hanno datoa persone che in fila non hanno capito che quel cuore stava cessando di battere; non lo sentivano, non lo vedevano, non lo ascoltavano. Quando ladalle labbra rosa e dal cuore che giocava con la vita è morta, la mamma dal passo veloce e dalla pelle che oscurava il sole ha fatto sentire la sua voce. In quella notte che si era insinuata in lei senza chiederle permesso. La gente non l’ha accarezzata, non ...

