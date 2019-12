Sì ai separati per tutelare i figli e la vita

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Serena Sartini Monsignor Vincenzo Paglia: "Giusto allontanarsi se stare insieme diventa insostenibile" Roma - «Distinguere tra divorzio e separazione»: l'originalità dello studio della Pontificia Commissione Biblica «sta nel considerare la Bibbia non solo come un insieme di affermazioni isolate, ma un itinerario che ha una sua complessità». All'indomani della pubblicazione di un testo della Pontificia Commissione Biblica, organismo della Congregazione per la Dottrina della Fede, in cui si sottolinea la possibilità di divorzio qualora «il coniuge constata che il rapporto sponsale non è più espressione di amore», parla il presidente della Pontificia Accademia per la, monsignor Vincenzo Paglia. Eccellenza, nel testo vaticano si ribadisce l'«indissolubilità del matrimonio vietando il divorzio», dall'altro si chiarisce che «non fa un atto contrario al matrimonio il coniuge ...

