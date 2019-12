Rosie la gattina (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Questa è la storia di Rosie una amorevole gattina che purtroppo era stata abbandonata. Rosie era stata lasciata per strada, a San Josè in California, ed era lì tra l’indifferenza delle persone, abbandonata a se stessa. Rosie sembrava spacciata in quanto per i cuccioli la possibilità che sopravvivano senza la mamma è praticamente nulla. All’improvviso dei magnifici Husky che stavano facendo la loro solita passeggiata con il loro padrone, improvvisamente notarono il gattino. In particolare Lio, che era la femmina del gruppo, si avvicinò al gattino, il padrone pensò subito al peggio ma Lio non ebbe la classica reazione che ha solitamente un cane con un gatto ma al contrario lo iniziò a leccare e a fargli le coccole. Il padrone a quel punto rimase stupito dalla reazione di Lio e decise di ...

