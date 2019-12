Pancino sospetto | Marica Pellegrinelli aspetta un figlio da Charley Vezza?

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Questo sarà il primo Natale insieme per. La scorsa settimana una delle nuove coppie dello showbiz ha partecipato ad un evento privato di Maurizio Cattelan. Sul settimanale “Diva e Donna” in edicola oggi Mercoledì 18 Dicembre la coppia si è mostrata complice e sorridente e si sono anche scambiati più volte tenerezze ed effusioni. Lanel corso della serata si è toccata ripetutamente la pancia: bebè in arriva per la coppia? Per l’ex moglie di Eros Ramazzotti sarebbe la terza gravidanza, le prime due le ha avuto proprio con il cantante, ormai suo ex marito. Ricordo su Instagram Un altro indizio su una possibile nuova gravidanza per lalo ha dato lei stessa sui social. Sul Instagram qualche giorno fa ha condiviso una foto di una sua gravidanza, forse a testimoniare la sua voglia di maternità. La ...

