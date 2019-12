Muore dopo dimissione dall’ospedale sul pianerottolo di casa

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Luca Zichittu, 52 anni, è mortoun’ora dalle dimissioni dell’ospedale in cui era rimasto ricoverato per alcune ore. L’uomo è deceduto suldi, senza che nessuno se ne accorgesse. La vicenda è successa in un condominio in via Montanari, nel quartiere di Oregina, a Genova. A fare la macabra scoperta, durante la mattina di ieri, martedì 17 Dicembre 2019, è stata una vicina didella vittima la quale, uscendo diper andare al lavoro, si è imbattuta nel corpo senza vita dell’uomo. La donna ha immediatamente chiamato i soccorsi ma per l’uomo ormai non c’era più nulla da fare. Il decesso, accertato dal medico legale, risaliva a diverse ore prima del ritrovamento. Sul posto è intervenuta la polizia, la quale ha subito avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. La sera prima, l’uomo era stato ricoverato in ospedale all’ospedale Galliera ...

