Lui ti morde spesso? Il perché lo dice la scienza

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Il tuo lui ti mordicchia? A volte tende a lasciarti il segno? Ebbene dietro a questo strano atteggiamento in realtà vi è un significato molto chiaro e lalo ha ben decodificato. Forse non è nemmeno così scontato come puoi immaginare. Sei sicura di voler sapere quale sia? Leggi l’articolo per scoprirlo! Il morso è aggressione Per capire questo genere di atteggiamento, cheviene fatto dagli uomini ma non solo, l‘università di Yale ha condotto uno studio che è durato diversi mesi. In seguito i risultati hanno mostrato che i morsi altro non sono se non una sorta di “aggressione tenera“. Secondo gli studiosi che hanno lavorato al progetto, l’uomo tenderebbe a reprimere il suo sentimento nel morso che tanto è più forte, quanto più cerca di tenere dentro di sé la forte emozione. Quindi il morso è un sinonimo di passione per eccellenza, ...

1979_adriano : @matteopinci @Carolin43057947 lui abbaia ma non morde....lasciatelo in pace è natale...capite la sua frustrazione r… - Tritti001 : @ksnt63 @JankoYAY @ManuelaBellipan @DiReddito @Nonha_stata @AzzieThreadbare @Marco_Bello1 @ParriniA @mpiacenonaver1… - youhungon : Lui che si iI morde il labbro Ora vomito #noneladurso -