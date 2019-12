Fortnite | Ninja ed un non così entusiasta Mark Hamill faranno una diretta streaming domani

Leggi la notizia su eurogamer

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tyler "" Blevins trasmetterà inuna sessione di gioco diconche nel breve trailer di annuncio ha l'aspetto piuttosto annoiato. Attualmente nel Battle Royale di Epic Games è in corso il crossover con il film Star Wars: Rise of Skywalker, in cui al suo interno sono presenti skin dei personaggi della serie, spade laser, deltaplani e molto altro.aveva parlato circa due anni fa riguardo Star Wars Battlefront 2, gioco che è stato accolto non molto calorosamente dopo la massiccia presenza di microtransazioni al suo interno. In quel frangente, l'attore era stato tirato in ballo ed aveva semplicemente risposto di non sapere nulla della controversia in quanto nonmente fan dei videogiochi.Come tale, mentre l'idea diinsieme insembra divertente, non sappiamo quale sarà la sorte dellapotrebbe imparare ...

