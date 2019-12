Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)E IL NOSULLELe scuderie che parteciperanno al prossimo Mondiale F1 hanno sonoramente bocciato lePirelli, hanno criticato diversi aspetti delle coperture proposte dall’azienda milanese e dunque nel 2020 si correrà con gli stessi pneumatici visti nel 2019. Non ci sarà un rimescolamento delle carte in tavola, i vari team conoscono già questi elementi e non bisognerà effettuare nuovi studi per adattare le monoposto asostanzialmente sconosciute visto che si sono provate soltanto in alcuni test. La decisione è arrivata all’unanimità, anche laha detto “no” quando si aspettava invece una promozione dellenella speranza magari di mettere in difficoltà la Mercedes che ha dominato la stagione. Are i motividecisione è stato il team principaldurante la ...

SkySportF1 : ? #UltimOra #F1 La @ScuderiaFerrari presenterà la nuova vettura il prossimo 11 febbraio: sarà ancora rosso opaco. L… - OA_Sport : F1, Mattia Binotto spiega il no della Ferrari alle nuove gomme: “Non davano vantaggi, una variabile in meno nel pro… - zazoomblog : F1: Mattia Binotto conferma Pascal Wehrlein come development driver in Ferrari per il 2020 - #Mattia #Binotto… -