Leggi la notizia su ilmattino

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Una donna di 50, di Ana(Napoli) è morta all'alba all'ospedale Loreto Mare di Napoli dopo che in precedenza aveva atteso per ore il trasferimento in...

mattinodinapoli : Capri, ore di attesa per l'eliambulanza: la paziente muore a 50 anni - dodibatt : All'isola di #Capri mi lega un reciproco rapporto di stima e amicizia. Con grande piacere vi tornerò domenica 29 di… - GalloTCSport : Tele Capri Sport (Can. 87) – Ore 19,00, -