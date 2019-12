Alessia Marcuzzi | nuovo look | lo fa a vedere a tutti con un selfie senza un filo di trucco

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)è in tv con Le Iene in questo momento. Dopo la fine di Temptation Island Vip, che quest’anno l’ha vista per la prima volta alle prese con il “viaggio nei sentimenti” dei protagonisti, è tornata al programma di Italia Uno affiancata da Nicola Savino e, stando alle indiscrezioni che circolano in rete, la rivedremo anche a L’Isola dei Famosi. I suoi ammiratori più sfegatati, poi, possono avere aggiornamenti costanti sbirciando il suo proInstagram perchéè tra le donne dello spettacolo più attive sui social. Difficile, infatti, che passi un giornoche lacondivida post o Storie, attivi di vita privata o lavorativa. E non è raro che i fan apprezzino e anche parecchio i suoi post, specie se si tratta di immagini sexy, come le ultime apparse sul suo pro. (Continua dopo la foto) Nell’ultimo, per esempio, la bellaindossa un ...

