Taranto | accoltella un ragazzo di 18 anni dopo una lite

(Di martedì 17 dicembre 2019) La vittima è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Si cerca ora l’arma da taglio. Violenza in provincia di. Un giovane do 28di Massafra, in provincia di, hato al petto undi 18durante unaper poi fuggire e nascondersi in una sala giochi … L'articoloundi 18unaproviene da www.meteoweek.com.

