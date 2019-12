Striscia | Tapiro d’oro a Giorgia Rossi per la gaffe in diretta sul record di ca**o | ‘Ne

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di martedì 17 dicembre 2019) Lunedì 16 dicembre ala notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli ha consegnato il. La giornalista, nel prepartita di Inter-Barcellona, durante il collegamento con il TG5 si è resa protagonista di una: «È la cornice davvero perfetta, con più di 70 mila spettatori,diquesta sera…». Naturalmente, intendeva dire “d’incasso”.raggiunta da Staffelli ha commentato “Lo detto alla romagnola, mi è uscito un po’ male ero emozionata per la serata, vi giuro vi giuro che ho detto incasso” per poi dimostrarsi però molto autoironica ricordando che non è la sua prima gaffè, e il tg satirico non se lo fa ripetere due volte mandano in onda le altre (qui il video): “Potrebbe avvantaggiare gli altri glandi” al posto di grandi; “Il pareggio con il Chievo ha portato allo sfogo di alcuni ...

Batwayne82Queen : RT @VStaffelli: A @GiorgiaRossi3 è scappata una parolina di troppo e si è meritata il tapiro d’oro per vedere il servizio @striscia per le… - infoitcultura : Striscia, a Giorgia Rossi il Tapiro d'Oro: che gaffe prima di Inter-Barcellona GALLERY - GiorgiaRossi3 : RT @VStaffelli: A @GiorgiaRossi3 è scappata una parolina di troppo e si è meritata il tapiro d’oro per vedere il servizio @striscia per le… -