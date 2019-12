Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione | lei confessa | “E’ stata dura | ma…”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di martedì 17 dicembre 2019)fa una confessione dolo: “L’operazione è” Sono una delle coppie più solide uscite da Uomini e Donne, anche tra le più criticate per via della sovraesposizione del loro bambino. Si sta parlando diche, grazie a Uomini e Donne e a Maria De Filippi, hanno trovato cià che cercavano da tempo: qualcuno con cui costruire una famiglia solida e fondata sui valori tradizionali. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tvha fatto una confessione sul cesareo non programmato dopo 41 settimane: “Operazione pesante, e la ripresa è, ma la voglia di proteggere mio figlio mi ha fatto superare tutto quanto”. Ora l’ex tronista di Uomini e Donne vive solo per suo figlio Domenico (chiamato da tutti ‘Dodo’) e per il suo compagno che, si spera, possa diventare presto ...

infoitcultura : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione vincono Domenica Alive - AndreeTrama : RT @FerroMengoni5: Rosa Perrotta che si rivolge a Mughini e già fa ridere così #noneladurso - angyfrassanito : Scusate forse non sarò aggiornata...ma rosa perrotta chi è? #LiveNoneLadUrso -