Proposte per il Capodanno | una notte “reale” nel castello di The Crown

Leggi la notizia su wired

(Di martedì 17 dicembre 2019) Unda Lilibet. Su Airbnb potete prenotare, per ladel 31 dicembre, un soggiorno al Belvoir Castle nella lussuosa King Suite, che un tempo era a uso esclusivo della famiglia reale inglese in visita e che, negli ultimi anni, è stata utilizzata come location nella serie tv Thee nel film The Young Victoria. Il, che si trova su una collina nel Leicestershire, appartiene alla duchessa di Rutland (e alla sua famiglia), che apre le porte della King Suite agli ospiti di Airbnb per sole tre notti: il 31 dicembre, appunto, l’11 e il 20 gennaio. Per vivere un’esperienza degna di Elisabetta II (soprannominata affettuosamente Lilibet) e del suo consorte Filippo di Edimburgo, bisogna tenere d’occhio le prenotazioni che aprono sul sito il 20 dicembre alle 14. Il soggiorno per due persone, che devono avere profilo verificato e recensioni positive, costa 300 sterline ...

matteosalvinimi : #Salvini: Noi facciamo proposte, ci pagano per questo, non per litigare. Evidentemente Di Maio, Conte e Renzi prefe… - matteosalvinimi : #Salvini: Io faccio proposte. Mi pagano per questo. Le sardine mi inseguono piazza per piazza? Che vita grama... ?? @ZappingRadio1 @Radio1Rai - matteosalvinimi : Noi facciamo proposte, ci pagano per questo, non per litigare, ma evidentemente Conte, Di Maio, Renzi e Zingaretti… -