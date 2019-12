Polar M430 | orologio GPS multisport con cardiofrequenzimetro scontato del 48% su Amazon

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) Oggi suc’è un’ottima offerta per chi è appassionato di sport: il, un, dotato anche di GPS e. Grazie allo sconto del 48% è possibile acquistarlo a 119,90 euro anziché 229,90, con un risparmio di ben 110 euro. Ho dettoe non smartband o smartwatch perché questo è ciò di cui stiamo parlando. Ilracchiude in sé tutte le funzionalità delle migliori smartband sportive, a cui però unisce la presenza di un ampio display da 128 x 128 pixel e le funzioni di base di uno smartwatch, come la sincronizzazione delle notifiche da smartphone. Si tratta insomma di un prodotto che è meno di uno smartwatch ma molto di più di una normale smartband, pensato soprattutto per gli utenti più esigenti che praticano lo sport. Caratterizzato da un look sportivo e da cassa e cinturino ...

offerta_sport : Polar M430, Orologio di Corsa con GPS Unisex Adulto, Nero, S ?? Ora: 119.90€ | Prima: 184.00€ ?? Prezzo medio 30gg:… - offerta_sport : Polar M430 Orologio GPS Multisport con Cardiofrequenzimetro Integrato, Unisex – Adulto, Nero, M... ?? Ora: 119.90€… - offerta_sport : Polar M430, Orologio di Corsa con GPS Unisex Adulto, Nero, S ?? Ora: 138.00€ | Prima: 184.00€ ?? Prezzo medio 30gg:… -