Milano | frenata brusca in metro | ferite due donne

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di martedì 17 dicembre 2019) L'incidente è avvenuto intorno alle 9 e 40 di questa mattina, 17 dicembre 2019, sullaM1 su un treno i arrivo alla stazione di Loreto e diretto a Sesto San Giovanni. Duesono rimaste lievemente

touareg250 : STATE SERENI;NON E' ROMA. NON CI SARANNO SERATE INTERE IN TV - dangelo_luciana : RT @luisaloffredo28: Ora ci toccherà una settimana di prime serate sulla frenata brusca della metropolitana! Ah, no, si tratta di #Milano #… - Falla_Girare : RT @MiTomorrow: L'ennesima frenata di Atm. L'epilogo è sempre lo stesso: passeggeri in ospedale, ritardi e disagi ?? -