Mancini | «Per l’Europeo serve fortuna e l’ottima forma di Immobile e Belotti»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 17 dicembre 2019) «Noi siamo fiduciosi: la squadra ha personalità e una identità ormai consolidate. Servirà, piuttosto, per arrivare senza infortuni gravi al momento delle scelte e con i due attaccanti in stato di grazia. Sì, per “i due” intendoperché sono coloro che danno le maggiori garanzie e che dovranno aiutarci con i gol». Leggi su Calcionews24.com

Sport_Mediaset : #Nazionale, #Mancini: 'Gli #Europei? L'Italia deve partire per vincere'. Il ct al Golden Boy: 'Ci sono nazionali pi… - CalcioNews24 : Mancini: «Io al Milan? Non ci andai per via di un indirizzo sbagliato» - americo_mancini : RT @sottoinchiesta: ??Oggi @Radio1Rai @manufalcetti #Manovra @americo_mancini #Cannabislight G. Marazzita #pendolaria @luisianagaita #Qualit… -