Legge di bilancio - Ecco cosa cambia o non cambia per lauto

Leggi la notizia su quattroruote

(Di martedì 17 dicembre 2019) Dopo aver ottenuto la fiducia, con 157 sì e 108 no, il Senato ha approvato, in prima lettura, il disegno didiper il 2020. Il testo, completamente stravolto rispetto alla versione presentata a ottobre dal governo, passa adesso allesame della Camera dove, a causa dei tempi strettissimi (il disegno didevessere approvato entro il 30 dicembre per entrare in vigore l1 gennaio 2020), Palazzo Chigi lo blinderà ponendo nuovamente la questione di fiducia. Insomma, salvo clamorose sorprese non vi saranno più modifiche rispetto alla versione licenziata da Palazzo Madama e che contiene alcune novità per il mondo del.Niente aumenti dellIva. Il punto più importante della manovra è la cosiddetta sterilizzazione della clausola di salvaguardia che avrebbe comportato un aumento automatico dellIva, un provvedimento che sarebbe costato ai contribuenti, automobilisti ...

matteorenzi : In #diretta dal Senato il mio intervento sulla legge di bilancio - matteorenzi : Vi aspetto intorno alle ore 19 per la diretta del mio intervento dal Senato sulla legge di bilancio - borghi_claudio : E come vi dicevo hanno approvato in commissione la legge sui bilancio senza sapere quello che stavano facendo. Pens… -