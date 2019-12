Incendio in appartamento a Roma | morta coppia e la figlia di pochi mesi

Incendio in un appartamento alle porte di Roma - morta una coppia e la figlia : Un Incendio, divampato per cause ancora da accertare, ha distrutto un appartamento a pochi chilometri da Roma, causando la morte di tre persone: si tratterebbe, da quanto risulta, di una coppia e...

Roma - Incendio in via Val d’Ala 10 : appartamento distrutto dalle fiamme - una persona in ospedale : Un incendio è scoppiato questa notte in un'appartamento al piano terra di via Val d'Ala 10, intorno alle 4.30 del mattino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con 2 APS, il Carro Teli, il Carro Auto protettori, l’Autoscala, un Autobotte e il Funzionario di Servizio. Due persone sono rimaste intossicate, una è stata portata in ospedale.Continua a leggere

Incendio in un appartamento - bimba ustionata gravemente è ricoverata in rianimazione : Le fiamme si sono sviluppate in una casa alla periferia di Perugia. Ferita anche la nonna della bambina

Incendio a Perugia - appartamento in fiamme : grave una bimba : Sono gravissime le condizioni di una bambina rimasta coinvolta in un Incendio a Perugia nella serata di ieri. La piccola si trovava nella sua abitazione che è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. Il tutto è accaduto attorno alle 22.30 e immediato è scattato l’allarme ai soccorritori. Quando è stata estratta, la bambina di 5 anni versava in gravissime condizioni a causa delle ustioni di secondo e terzo grado riportate al volto e alle ...

Quartiere Trieste - Incendio in appartamento. Nessun ferito : Roma – incendio poco dopo le 11, in un appartamento al terzo piano in via Ogaden 10, nel Quartiere Trieste di Roma. Sul posto i Vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme divampate nella cameretta dell’appartamento evitando il propagarsi in altre stanze. Non ci sono persone ferite o intossicate. Al termine dell’intervento e’ stato soccorso un gatto che si trovava nell’appartamento che e’ stato ...

Incendio in un appartamento a Nettuno : 48enne muore carbonizzato : Nella notte tra martedì 3 dicembre e mercoledì 4 dicembre un Incendio è scoppiato in un appartamento a Nettuno, nei pressi di Roma. Un uomo di 48 anni è rimasto carbonizzato dalle fiamme che hanno invaso l’edificio. Da quanto si apprende, inoltre, i vigili del fuoco avrebbero ritrovato il suo corpo senza vita mentre tentavano di spegnere le fiamme. L’edificio è stato interamente evacuato. Secondo le prime informazioni, ...

Torre Angela - Incendio in appartamento. Nessun ferito : Roma – Paura la notte scorsa, poco prima della mezzanotte, in via del Torraccio di Torrenova, in zona Torre Angela, a Roma, dove un incendio e’ divampato in un locale mansarda al sesto piano di una palazzina. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Casilino e due volanti, oltre ai Vigili del fuoco. L’intero palazzo e’ stato evacuato temporaneamente per consentire le operazioni di spegnimento. Nessuno ...

Milano - Incendio in un appartamento sul Naviglio Grande : due morti. FOTO : Ancora incerte le cause del rogo in cui sono decedute una ragazza di 27 anni e il compagno di 29. Illesa la terza persona presente nell'abitazione. LA GALLERY