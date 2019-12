Il legame lavoro-suicidi è acclarato. E lo Stato dovrebbe porsi questo problema (Di martedì 17 dicembre 2019) Le aree tematiche attorno alle quali la componente pentastellata del governo sta lavorando per il prosieguo della legislatura possono, se indagate con una prospettiva capace di legare la politica alla clinica, mettere mano a questioni essenziali per il tessuto sociale del paese sino a questo momento trascurate. Prima tra tutte il legame, oggi acclarato, tra perdita del lavoro e salute mentale. Perdere il lavoro, oggi, può costituire un evento traumatico con conseguenze psicologiche da non sottovalutare. Già nel 2012 il Rapporto Osservasalute fotografava un aumento sensibile dell’uso di psicofarmaci “come effetto anche di un disagio scatenato dalle difficoltà socio-economiche”, e un aumento dei suicidi per perdita dell’impiego stimato in un più 20%. Un trend che, secondo l’Università degli studi LinkLab, non accenna a diminuire anche nel 2016. A tutt’oggi la perdita del ...

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Altre notizie : Il legame ...