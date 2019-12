Di Maio in Libia A Tripoli da Serraj e a Bengasi da Haftar

Leggi la notizia su agi

(Di martedì 17 dicembre 2019) ​Il ministro degli esteri Luigi diè in. Secondo quanto si apprende, è atterrato questa mattina adove vedrà Fayez al-Serraj, il vicepresidente del consiglio presidenziale Maitig, il ministro degli Affari Esteri Siala e il ministro dell'Interno Bishaga. Subito dopo Disi sposterà aper incontrare il generale Khalifa Haftar. Infine sarà Tobruk, per vedere il presidente della Camera dei rappresentanti Aghila Saleh. Al centro dei colloqui il conflitto in corso, la conferenza di Berlino, il memorandum e altri temi centrali. La visita Di, viene fatto notare, si inserisce in una cornice di massima attenzione che il governo italiano attribuisce al dossier libico.

ClaudioANSA : 2019-12-17 09:00 ++ Di Maio in Libia per vedere Sarraj e Haftar ++ - fisco24_info : Libia, Di Maio in missione a Tripoli : Al centro dei colloqui il conflitto in corso nel Paese africano, la conferen… - pelosigerardo : Di Maio vola in Libia per incontrare Serraj e Haftar. A gennaio conferenza Berlino @sole24ore -